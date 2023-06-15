Тикнизян — о невызове в сборную России: «У каждого тренера своё видение — это надо уважать»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своём отношении к невызову в сборную России.

24-летний футболист признался, что с пониманием относился к выбору главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Чувства несправедливости не было, я достаточно самокритичный. Говорил себе: «Если меня не вызывают, значит, я этого не заслуживаю». Буду честен, это било по самолюбию. У каждого тренера своё видение — это надо уважать. Я же решил пойти по другому пути», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в текущем году Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении и уже успел дебютировать в составе национальной команды из этой страны.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Локомотив» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.