Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем защитника Ильи Кутепова в составе столичного клуба.

«Илья покидает «Торпедо». Мы очень благодарны за сезон, за все, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем», - приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кутепов заключил контракт с московским клубом летом прошлого года на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

«Торпедо» по итогам сезона-2022/23 отправилось в Первую лигу.