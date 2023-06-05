Бышовец: «Составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне «Локомотиву» будет практически невозможно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем розыгрыше чемпионата России.

Специалист отметил, что в весенней части завершившегося сезона «Локомотив» выглядел конкурентоспособно, однако в новом сезоне, по мнению тренера, многое будет зависеть от того, сумеет ли московский клуб сохранить нынешний состав, а также от возможных усилений.

«Есть отдельные позиции у «железнодорожников», которые надо укрепить. Это оборона и атака. Составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне «Локомотиву» будет практически невозможно. А за призовые места «красно-зелёные» могут побороться», — приводит слова Бышовца Metaratings.

В прошедшем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 турах. В последний раз «железнодорожники» становились чемпионами России в 2018 году, после чего побеждал только «Зенит».