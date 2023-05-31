Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик: «Дзюба — это большой мастер, что ещё раз всем и доказал»

31 Мая 2023 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ярошик назвал 34-летнего футболиста большим мастером, а также отметил, что возраст никак не мешает Дзюбе демонстрировать высокий уровень игры.  

«Он отлично знает, что такое русский футбол, понимает менталитет. Его уважают все соперники, он отлично чувствует себя на родине. В таком возрасте главное иметь мотивацию и здоровье, а мастерство никуда не денется. 34 года — это не возраст, в России он может играть на опыте», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» минувшей зимой на правах свободного агента. За «железнодорожников» нападающий успел провести 12 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иржи Ярошик Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
17:15 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков назвал лучшего вратаря РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Директор «Оренбурга» отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Личке
17:13 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о переговорах по выкупу Оганесяна
17:04 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Малком востребован в Европе»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Дзюба — это большой мастер, что ещё раз всем и доказал»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк хочет организовать трансфер Конате в «Локомотив»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Сперцян должен получить награду лучшему полузащитнику РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Мы думали, что для «Оренбурга» сезон будет сложнее» — Дмитрий Андреев
16:33 · Россия. Премьер-лига
31 мая 1942 года - «Матч жизни» в Ленинграде
16:30 · Россия. Премьер-лига
Отец Дуарте: «У Алексиса нет мыслей покидать «Спартак» эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
Камоцци объяснил, что должен сделать «Спартак» для борьбы за чемпионство
16:20 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк против Адвоката: РФС думает о ретро-матче «Зенита» и сборной России
16:17 · Россия. Премьер-лига
Овечкин снова может сыграть за «Динамо»
16:16 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, когда примут решение по футболистам, у которых заканчиваются контракты
16:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проведёт товарищеский матч с медиаклубом
Все новости
Рекомендуем