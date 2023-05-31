Ярошик: «Дзюба — это большой мастер, что ещё раз всем и доказал»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ярошик назвал 34-летнего футболиста большим мастером, а также отметил, что возраст никак не мешает Дзюбе демонстрировать высокий уровень игры.

«Он отлично знает, что такое русский футбол, понимает менталитет. Его уважают все соперники, он отлично чувствует себя на родине. В таком возрасте главное иметь мотивацию и здоровье, а мастерство никуда не денется. 34 года — это не возраст, в России он может играть на опыте», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» минувшей зимой на правах свободного агента. За «железнодорожников» нападающий успел провести 12 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.