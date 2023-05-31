Пиняев не пойдёт в «Зенит» — агент Сафонов

Известный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» заинтересованы в подписании молодого таланта.

«Локомотив» говорил, что не продаст Пиняева. Мне кажется, он сам к питерцам не пойдет. Сейчас «Локомотив» строит новую команду, он на ведущих ролях. У него нормальный контакт с главным тренером», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, 18-летний Пиняев пополнил состав «железнодорожников» минувшей зимой, перебравшись из «Крыльев Советов». В текущем сезоне футболист забил один гол в 11 матчах за столичный клуб.