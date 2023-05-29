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Карпов: «Камано, вероятно, покинет «Локомотив» слухи

29 Мая 2023 • 22:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал, что гвинейский легионер московского «Локомотива» Франсуа Камано очень вероятно покинет команду грядущим летом.

«С большой вероятностью Камано покинет клуб после окончания контракта. Зимой он мог продлить контракт на год, его зарплата выросла бы с 1,2 — до 1,6 млн евро. В дело мешался агент Дамьен ле Таллек, потребовавший 1 млн евро за продление контракта без роста оклада», - поясняет Карпов.

Таким образом, «Локомотив» бы переплатил разницу в 600 тыс. евро. Теперь же боссы клуба уже не видят смысла в продлении контракта с игроком.

Напомним, что выступает Камано за «железнодорожников» уже на протяжении трёх лет – с августа 2020 года. Ранее сам футболист ранее заявлял, что его в Москве всё устраивает.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано Иван Карпов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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