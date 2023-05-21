Камано: «Мне всё нравится в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своём будущем.

«Хочу ли я остаться в «Локомотиве»? Да, конечно. Мне всё нравится здесь», — цитирует Камано «РБ Спорт».

Действующий контракт 27-летнего гвинейца с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Камано в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 36 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Цвета «железнодорожников» нападающий защищает с августа 2020 года.

После 28 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.