Ненахов: «Для «Локомотива» было важно прервать беспроигрышную серию «Динамо» в дерби»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о победе над «Динамо» (4:2) в матче 29-го тура РПЛ.

Отметим, что один из мячей «железнодорожников» в прошедшей встрече забил именно Ненахов. Футболист отметил, что для «Локомотива» было важно прервать беспроигрышную серию «бело-голубых» в московских дерби.

«Мы знали, что у «Динамо» не было ни одного поражения в дерби в нынешнем сезоне. Для нас было важно сегодня прервать эту серию. В итоге мы это сделали!» — цитирует Ненахова «Спорт-Экспресс».

После 29 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице и отстаёт от седьмого «Динамо» на три очка. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.