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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярослав Савин одним словом описал сезон для «Торпедо»

31 Мая 2023 • 14:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о текущем сезоне команды.

«Описать сезон «Торпедо» одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь», — цитирует Савина «РБ Спорт».

За один тур до окончания сезона «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Ранее «автозаводцы» потеряли математические шансы на сохранение своей прописки в элитном дивизионе.  

В последнем туре РПЛ «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом» (3 июня).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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