Ярослав Савин одним словом описал сезон для «Торпедо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о текущем сезоне команды.

«Описать сезон «Торпедо» одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь», — цитирует Савина «РБ Спорт».

За один тур до окончания сезона «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Ранее «автозаводцы» потеряли математические шансы на сохранение своей прописки в элитном дивизионе.

В последнем туре РПЛ «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом» (3 июня).