В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Карпукасу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артёму Карпукасу.
«Зениту» нужен Карпукас? Слухи не комментируем», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нравится Карпукас, поэтому он попросил клуб рассмотреть возможную покупку 20-летнего футболиста.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Карпукаса в 3 миллиона евро.
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