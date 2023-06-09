Тарханов назвал «Локомотив» командой-разочарованием

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал «Локомотив» главным разочарованием прошедшего сезона.

Напомним, что первую часть минувшего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» завершили в зоне стыковых матчей, однако весной смогли прибавить и подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.

«Локомотив» — команда-разочарование в первой части РПЛ, но после паузы исправились. Раньше «Локомотив» претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок России, а сейчас только восьмые», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

В последний раз «Локомотив» становился чемпионом России в 2018 году, а через три года «железнодорожникам» покорилась победа в Кубке России. Кроме того, в этот промежуток «красно-зелёные» дважды выигрывали серебряные медали и один раз становились бронзовыми призёрами.