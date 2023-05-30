Селюк: «Галактионов пришёл в «Локомотив» и сразу дал результат»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своей кандидатурой на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Это не Сергей Семак, завоевавший пятое чемпионство с «Зенитом» кряду и не Владимир Федотов, ЦСКА которого выдал отличную серию весной без поражений. А молодой наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Он пришел в «Локомотив», упавший ниже плинтуса, не просил время на адаптацию и сразу дал результат. Кто-то говорит, что это следствие игры Дзюбы, но причиной успеха как раз является Галактионов», - рассказал Селюк для «Матч ТВ».

Напомним, что до прихода Галактионова «Локомотив» занимал 14-е место в РПЛ после 17 туров и был практически в зоне вылета. Молодой тренер сделал «Локо» одной из лучших команд чемпионата России этой весной – с ним «железнодорожники» потерпели всего лишь одно поражение.

«Локомотив» – лучший клуб весны в РПЛ по набранным очкам и забитым голам