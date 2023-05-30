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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Галактионов пришёл в «Локомотив» и сразу дал результат»

30 Мая 2023 • 19:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своей кандидатурой на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Это не Сергей Семак, завоевавший пятое чемпионство с «Зенитом» кряду и не Владимир Федотов, ЦСКА которого выдал отличную серию весной без поражений. А молодой наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Он пришел в «Локомотив», упавший ниже плинтуса, не просил время на адаптацию и сразу дал результат. Кто-то говорит, что это следствие игры Дзюбы, но причиной успеха как раз является Галактионов», - рассказал Селюк для «Матч ТВ».

Напомним, что до прихода Галактионова «Локомотив» занимал 14-е место в РПЛ после 17 туров и был практически в зоне вылета. Молодой тренер сделал «Локо» одной из лучших команд чемпионата России этой весной – с ним «железнодорожники» потерпели всего лишь одно поражение.

«Локомотив» – лучший клуб весны в РПЛ по набранным очкам и забитым голам 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Михаил Галактионов
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