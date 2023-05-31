Дзюба: «После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, чем он планирует заниматься после завершения игровой карьеры.

34-летний Дзюба отметил, что не планирует становиться депутатом и хочет сосредоточиться на футбольной деятельности.

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» нападающий защищает с февраля нынешнего года, ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».