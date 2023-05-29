Сенников хочет, чтобы Пиняев остался в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Пиняев еще не успел заиграть в «Локомотиве», а уже есть информация, что им интересуется «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы Сергей подольше поиграл в нынешнем клубе», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

При этом эксперт добавил, что сейчас «Зенит» является чемпионом, а в таких командах все хотят играть. Помимо этого, есть финансовый вопрос, и если клуб с берегов Невы предложит Пиняеву в три раза больше, чем «Локомотив», то в такой ситуации любой может согласиться, подытожил Сенников.

Напомним, 18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» зимой из «Крыльев Советов». За «железнодорожников» он сыграл в 11 матчах и забил один гол.