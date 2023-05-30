Сенников: «Если у «Локомотива» будет стабильность, он поборется в следующем сезоне за медали»

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении «железнодорожников» в этом сезоне и отметил, что нужно сделать, чтобы команда в новом сезоне могла конкурировать за медали.

- Весной «Локомотив» набрал даже больше очков, чем «Зенит», - 29 против 25. Впечатлены работой Галактионова?

- Конечно. Радует, что команда стабильно провела всю весеннюю часть. Была хорошая селекция. «Железнодорожники» хорошо готовы физически и тактически. Отсюда и результаты. Видно, что у команды есть характер. И вдевятером ребята играли, и в последнем матче переломили ситуацию, когда проигрывали. То есть футболисты не сдавались ни в какой ситуации. Это очень хорошо.

- Если заглядывать в будущее и говорить о следующем сезоне, что нужно сделать, чтобыконкурировать в борьбе за медали?

- Должна быть стабильность, такая же, как в весенней части. Плюс нужно укрепить линию обороны – приобрести центрального защитника. А в целом все неплохо укомплектовано. Если никто не уйдет и не будет травм, то «Локомотив» способен побороться за самые высокие места и медали.

- А линию нападения надо укреплять? Там, по сути, играет один Дзюба на острие, но он может не выдержать весь сезон. Изидор – фланговый нападающий, Глушенков играет в оттяжке. Конкуренции у Артёма нет.

- Значит, будут варьировать схему. А зачем больше игроков? Этого не нужно, потому что кто-то всегда будет сидеть на лавке. Изидор может выйти при другой схеме. Ну, может, еще одного атакующего футболиста нужно подписать, но есть Глушенков, Камано, Пиняев.

- Писали об интересе «Зенита» к Пиняеву. Нужно ли его удерживать, тем более мы видим пример Бакаева, который потерял в Питере год и не заиграл?

- Это его решение. Понятно, что все стремятся в команду чемпионов. Если Сергей уйдет, тогда «Локомотиву» нужен будет игрок атакующего плана. Но каждый год куда-то переходить для игрока тоже неправильно. В Самаре он провел неполный сезон. В «Локомотиве» не так много сыграл из-за травмы. Но тут ведь все дело в отступных, есть ли за него сумма, и в зарплате игрока. Здесь уже все решает финансовый вопрос. Если ему предложат зарплату в три раза больше – он уйдет, конечно.

- На лавочку? Или считаете, он сможет конкурировать с бразильцами?

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- А какая разница, если ему продолжат в три раза больше денег? (смеется).

- Он же может закиснуть в «Зените», как Бакаев и не уехать в Европу, как мечтает.

- Футбольный век не такой долгий, и всё решает финансовый вопрос. Но это будет его выбор. Возможно, Пиняев еще на год останется в «Локомотиве». Посмотрим.

- Как оцениваете игру Лантратова? Нужно ли укреплять вратарскую линию?

- Нет. Здесь пока все стабильно. Худяков – отличный голкипер. Гилерме всегда готов выйти на поле. В ближайший год не стоит усиливать эту позицию.

- Как в целом можно оценить этот сезон для «Локомотива»? 8-9 место – это неудача или провал?

- Первую часть сезона команда провалила, но потом выровняла ситуацию. Есть шанс занять восьмое место. Но для меня четвертое или восьмое место – разницы нет. Еврокубков нет, и получается, что бороться не за что. Второе-третье место – это медали. А четвертое – уже ничего.

Елена Григорьевская