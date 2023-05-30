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Аршавин: «Дзюба был символом «Локомотива» этой весной»

30 Мая 2023 • 19:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, Дзюба еще год сможет провести на высоком уровне, а дальше нужно будет смотреть.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 12 матчах за «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба
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