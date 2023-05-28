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«Зенит» настроен подписать Пиняева, но игрок хочет в Европу слухи

28 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Санкт-петербургский «Зенит» хочет приобрести нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По сведениям источника, «сине-бело-голубые» намерены выкупить у «железнодорожников» контракт 18-летнего таланта. Отмечается, что в договоре Пиняева с «Локомотивом» прописана сумма отступных, которая составляет 600 миллионов рублей (почти 7 млн евро). Однако столичный клуб не собирается отдавать своего футболиста этим летом. Более того, сам Пиняев не горит желанием переходить в «Зенит». На следующем этапе карьеры нападающий видит себя только в европейском клубе.

В текущем сезоне Пиняев провел десять матчей за «Локомотив», в которых отметился одним забитым мячом. Контракт вингера с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Пиняев трансферы футбола - лето 2023
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