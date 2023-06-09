Первый тренер Тикнизяна: «Наир провёл свой лучший сезон»

Александр Челпанов, первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, поделился мнением об игре 24-летнего футболиста в завершившемся сезоне.

По мнению специалиста, минувший сезон стал лучшим в карьере Тикнизяна.

«На данный момент Наир провёл свой лучший сезон. Что касается вызова в сборную, он безумно этому рад. В наших личных беседах всегда подчеркивает, что с нетерпением ждёт приезда в сборную», — приводит слова Челпанова Sport24.

В прошедшем сезоне защитник провёл за «железнодорожников» 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 встречах.