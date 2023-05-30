34-летний воспитанник, защитник и один из лидеров московского «Торпедо» Артём Самсонов продлил свой контракт с «автозаводцами» до конца следующего сезона. О событии официально сообщает пресс-служба клуба.

Игрок фланга обороны выступает в составе «чёрно-белых» с 2018 года, проведя за команду свыше 140 официальных матчей.

Напомним, ранее столичный клуб, покинувший Премьер-лигу, объявил, что продлил контракт с ещё одним ветераном российского футбола – Александром Рязанцевым. Бывшему полузащитнику «Рубина», напомним, 36 лет.

Также контракт с клубом продлил 40-летний форвард Игорь Лебеденко.

Как минимум следующий сезон «Торпедо» под руководством Жозепа Клотета проведёт в Первой лиге.