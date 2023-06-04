Полузащитник «Локомотива» Баринов: «Я всё ещё хочу поиграть в Европе»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, не так давно продливший контракт с московским клубом до лета 2026 года, заявил, что ещё не распрощался со своей мечтой о выступлениях в Европе.

«После продления контракта с «Локомотивом» моя мечта о Европе не ушла на второй план. Я всё ещё хочу там поиграть. Верю ли, что смогу перейти в европейский клуб? Дай бог», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой ходили слухи о возможном переходе 26-летнего россиянина в турецкий «Бешикташ», однако клубам так и не удалось согласовать этот трансфер.

В прошедшем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 34 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.