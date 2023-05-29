Агент оценил игру Изидора после травмы

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, оценил игру французского футболиста после восстановления от травмы.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (4:2) Изидор отметился забитым голом, который стал для него шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата России после выхода на замену.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в том, что Вильсон упорно трудится каждый день», — приводит слова Лакруа «Чемпионат».

В текущем сезоне Изидор провёл за «железнодорожников» 23 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

После 29 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.