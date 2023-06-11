Кафанов называл сильные стороны Лантратова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в прошедшем сезоне.

Напомним, Лантратов перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Химок». За «железнодорожников» 27-летний футболист успел провести 15 матчей. Кафанов похвалил вратаря за его игру в весенней части сезона, отметив, что Лантратов крайне редко ошибается.

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Сильные стороны Лантратова? Надёжность. Мало ошибок. В первую очередь вратарь ценится не по числу сейвов, а по количеству ошибок», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.