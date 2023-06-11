Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов называл сильные стороны Лантратова

11 Июня 2023 • 11:56 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в прошедшем сезоне.

Напомним, Лантратов перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Химок». За «железнодорожников» 27-летний футболист успел провести 15 матчей. Кафанов похвалил вратаря за его игру в весенней части сезона, отметив, что Лантратов крайне редко ошибается.

«Одно дело играть за «Химки», другое — за «Локомотив». Но Илья выдал очень сильную весну! 

Сильные стороны Лантратова? Надёжность. Мало ошибок. В первую очередь вратарь ценится не по числу сейвов, а по количеству ошибок», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Кафанов Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
13:22 · Кубок России
Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка России
13:21 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарова: «Интерес из Европы есть»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал главного соперника «Зенита» в следующем сезоне
12:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола высказался о финансовой части перехода из ЦСКА в «Удинезе»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии нападающего «Спартака» Бальде
12:33 · Россия. Первая лига
Кирилл Никитин стал игроком «СКА-Хабаровск» официально
12:25 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» опубликовал расписание летнего тренировочного сбора
12:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Байрамян выбыл на две недели из-за травмы
11:56 · Россия. Премьер-лига
Кафанов называл сильные стороны Лантратова
11:38 · Кубок России
Калешин поделился воспоминаниями о поражении «Краснодара» в финале Кубка России 2014 года
11:18 · Кубок России
Шикунов: «Хочу, чтобы судьба вознаградила Галицкого победой в Кубке России»
11:03 · Кубок России
Петров — о суперфинале Кубка России: «Все понимают, что это шанс войти в историю»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Сафонов — самый талантливый»
Все новости
Рекомендуем