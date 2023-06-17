Тарасов: «Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, в настоящий момент находящийся без клуба, рассказал, что открыт к новым предложениям.

По словам Тарасова, сейчас он находится в хорошей форме и готов рассмотреть предложения от различных клубов, в том числе и зарубежных.

«Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» полузащитник провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Также в карьере 36-летнего футболиста были «Томь», «Рубин», «Велес» и футбольный клуб «Москва».