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Тарасов: «Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю»

17 Июня 2023 • 09:35 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, в настоящий момент находящийся без клуба, рассказал, что открыт к новым предложениям.

По словам Тарасова, сейчас он находится в хорошей форме и готов рассмотреть предложения от различных клубов, в том числе и зарубежных.  

«Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» полузащитник провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Также в карьере 36-летнего футболиста были «Томь», «Рубин», «Велес» и футбольный клуб «Москва».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов
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Комментарии (1)
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Cruyff
17 Июня 2023 в 09:46
он что с ума сбрендил иди в медиалигу
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