Кухарчук высказался о причинах вылета «Торпедо» в Первую лигу

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук поделился мнением о причинах вылета московской команды в Первую лигу.

Футболист считает, что он пока не вправе рассказывать о всех деталях, которые повлияли на провал «автозаводцев» в нынешнем сезоне. По словам Кухарчука, таких факторов было много.

«Причин такого выступления команды очень много. Всё в совокупности привело к вылету «Торпедо». Сейчас я не готов озвучивать эти факторы. Но есть много, о чём в будущем можно поговорить», — цитирует Кухарчука «Матч ТВ».

Напомним, что после 29 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. До конца сезона командам осталось провести по одной встрече.