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Слуцкий: «Дзюба — пешеход? Будто раньше он был Усэйном Болтом»

02 Июня 2023 • 09:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Известный российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба продлил контракт с московским клубом.

Напомним, что новое соглашение 34-летнего Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.

Слуцкий отметил, что несмотря на низкую скорость, Дзюба очень значим для игры «Локомотива».

«Говорят, что Дзюба — пешеход? Будто раньше он был Усэйном Болтом. Посмотрите на «Локомотив» с ним и без — две огромные разницы. На Дзюбу стягивают большие силы, соперник оставляет коридоры. Он сбрасывает мячи, могут вбегать фланги, ты получаешь кучу дивидендов», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба перешёл в «Локомотив» минувшей зимой. В составе «железнодорожников» нападающий успел провести 12 матчей, забить в них восемь голов и отдать пять результативных передач.

После 29 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут завтра, 3 июня, против «Торпедо». Начало — в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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