Игонин считает, что Пиняеву следует перейти в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву следует перейти в петербургский клуб.

Эксперт отметил, что сейчас «Зенит» значительно превосходит по уровню игры все остальные клубы РПЛ, поэтому Пиняеву стоит попробовать свои силы в стане «сине-бело-голубых».

«Понятно, что есть достаточно большой риск. Сергей, несмотря на то что забивает, пока не является игроком стартового состава. Но думаю, для Пиняева самое время», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Локомотив» и «Крылья Советов» в общей сложности 26 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.