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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин считает, что Пиняеву следует перейти в «Зенит»

29 Мая 2023 • 14:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву следует перейти в петербургский клуб.

Эксперт отметил, что сейчас «Зенит» значительно превосходит по уровню игры все остальные клубы РПЛ, поэтому Пиняеву стоит попробовать свои силы в стане «сине-бело-голубых».

«Понятно, что есть достаточно большой риск. Сергей, несмотря на то что забивает, пока не является игроком стартового состава. Но думаю, для Пиняева самое время», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Локомотив» и «Крылья Советов» в общей сложности 26 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Алексей Игонин Сергей Пиняев
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