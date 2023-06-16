В «Урале» подтвердили интерес к Марадишвили

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе екатеринбургского клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

Иванов отметил, что несмотря на желание «Урала» подписать Марадишвили, клуб больше нацелен на игроков с российским гражданством.

«Мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Но нужно ещё всё просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены всё-таки на футболистов с российским паспортом», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 23-летний Марадишвили провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.