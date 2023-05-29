Салтыков отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локомотива»

Нападающий «Акрона» Никита Салтыков высказался об интересе со стороны «Локомотива». Напомним, 18-летний игрок выступает за тольяттинский клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Крыльям Советов».

«Слышал, что интерес есть, но, опять же, из новостей. Какое впечатление произвел «Локомотив» весной? В целом «Локомотив» производит хорошее впечатление. Команда вообще поменялась весной, очень достойно выглядит», — приводит слова Салтыкова Metaratings.

В текущем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 175 тысяч евро.