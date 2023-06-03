«Торпедо» эффектно отыграло один гол у «Локомотива»

«Локомотив» и «Торпедо» проводят второй тайм матча 30-го тура Премьер-лиги. После сухого первого тайма в игре очень много событий. Наир Тикнизян стал автором первого гола, а Сергей Пиняев реализовал выход один на один с голкипером. Тут же пенальти в пользу «Локомотива», вот только Антон Миранчук не переиграл вратаря. В ответ «Торпедо» забило. Илья Стефанович по центру проник в штрафную и метров с 15 прицельно и технично направил мяч в правую девятку ворот противника.

В игре у нас счет 2:1 в пользу «Локомотива», и победу «железнодорожникам» никто не гарантирует. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.