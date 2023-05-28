Кухарчук высказался о своём будущем в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о своём будущем в московском клубе.

Напомним, ранее «автозаводцы» лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге. После 29 туров в активе московской команды лишь 13 набранных очков.

32-летний футболист признался, что пока не знает, останется ли он в «Торпедо» на следующий сезон.

«Я ещё в прошлый раз говорил, что предполагаем, а бог располагает. Все вопросы к руководству клуба», — цитирует Кухарчука «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кухарчук провёл за «Торпедо» 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.