Агент высказался о будущем Жажи в «Торпедо»

Нето Хеновес, агент нападающего «Торпедо» Жажи, высказался о будущем бразильского футболиста.

Отметим, что за «автозаводцев» Жажа выступает на правах аренды, а принадлежит он «Атлетико Паранаэнсе».

«Торпедо» пока не приняло решение относительно выкупа Жажи. Мы ждём информацию от клуба», — цитирует агента Sport24.

Жажа перешёл в «Торпедо» минувшей зимой. За «автозаводцев» 22-летний вингер успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «автозаводцы» заняли последнее 16-е место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу, где и будут выступать в следующем сезоне.