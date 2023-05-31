Белоус: «Никто не гарантирует, что Марадишвили будет играть при переходе в другой клуб»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о возможном уходе полузащитника Константина Марадишвили из московского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Ростов» и «Урал». Белоус отметил, что Марадишвили необходимо развиваться и уходить из «Локомотива» лишь в том случае, если не получится выиграть конкуренцию за место в составе.

«Никто не гарантирует, что Марадишвили будет играть при переходе в другой клуб. Всё решает конкуренция. Надо бороться за место и выходить в основном составе. Галактионов – хороший тренер, при нём футболисты растут», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, Марадишвили перешёл в «Локомотив» осенью 2021 года из ЦСКА за 7 миллионов евро. Белоус согласился с тем, что если учитывать сумму трансфера, этот переход можно назвать для «железнодорожников» провальным. Отметим, что сейчас портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.