«Локомотив» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Торпедо Москва
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Кузьмичёв Иван•Митай Марио•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Глушенков Максим•Миранчук Антон•Пиняев Сергей•Дзюба Артём
Бабурин Егор•Шляков Евгений•Енин Иван•Юзепчук Роман•Эркинов Хожимат•Усанов Алексей•Чурич Марио•Орехов Александр•Роганович Боян•Турищев Максим•Стефанович Илья
03 июня. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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