В «Торпедо» не исключают возвращение Журавлёва, Кутепова и Нетфуллина

Концовку сезона в Премьер-лиге «Торпедо» проводит без тройки игроков - Юрия Журавлёва, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина. Все они были отлучены от первой команды решением тренерского штаба. Руководитель «автозаводцев» Ярослав Савин дал комментарий по их судьбе, не исключив возвращение в обойму основных игроков.

- После сезона мы сядем и будем разговаривать, обсуждать будущее с каждым игроком, у которого есть действующий контракт, - цитирует президента «Торпедо» «РБ Спорт».

Также Савин добавил, что футболисты, у которых истекает срок действия контракта, точно покинут клуб. Москвичи заняли последнее место в Премьер-лиге в сезоне 2022/23.