Романцев: «Дзюба — это тот футболист, который делает игру более интересной»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился комментарием о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Я уже не раз говорил о Дзюбе как о футболисте, который делает игру более интересной. Как и о том, что команда, которая поверит в него, не прогадает. Не скрою, мне приятно, что ни «Локомотив», ни я не ошиблись», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. За «железнодорожников» нападающий забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 12 матчах.

После 29 туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.