Чурич рассказал о мотивации перед финалом сезона

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич выразил свое затруднение в поиске мотивации перед последним матчем сезона в Российской премьер-лиге, поскольку его команда уже потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

Московская команда занимает последнее место в турнирной таблице с 13 очками.

Он отметил, что сложно находить мотивацию, когда ты знаешь, что команда вылетает.

«Мы профессионалы и сейчас стараемся получать удовольствие от футбола», – заявил Чурич в эфире «Матч ТВ».

Чурич также отметил, что российский чемпионат является сложным, требующим сил и постоянных побед в единоборствах, но он уже привык к этим условиям.