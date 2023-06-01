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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чурич рассказал о мотивации перед финалом сезона

01 Июня 2023 • 22:44 Комментировать
Локомотив Москва
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Торпедо Москва
03.06 17:00

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич выразил свое затруднение в поиске мотивации перед последним матчем сезона в Российской премьер-лиге, поскольку его команда уже потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

Московская команда занимает последнее место в турнирной таблице с 13 очками.

Он отметил, что сложно находить мотивацию, когда ты знаешь, что команда вылетает.

«Мы профессионалы и сейчас стараемся получать удовольствие от футбола», – заявил Чурич в эфире «Матч ТВ».

Чурич также отметил, что российский чемпионат является сложным, требующим сил и постоянных побед в единоборствах, но он уже привык к этим условиям.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Марио Чурич
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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