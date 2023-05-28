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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы - 21 голевое действие в играх против «Динамо», это его любимый соперник

28 Мая 2023 • 19:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

В воскресенье вечером в столичном дерби «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» - 4:2. Опытный форвард «железнодорожников» Артём Дзюба оформил в прошедшей игре один ассист.

Как оказалось, «Динамо» является любимым соперником Дзюбы в Российской премьер-лиге. Так, у форварда во всех 29 играх против «бело-голубых» 21 результативное действие - 14 голов и семь ассистов, сообщает Opta Sports.

Отметим, что всего в весенней части чемпионата России у Дзюбы 13 голевых действий в форме «Локо» - восемь голов и пять ассистов.

Ранее Дзюба в этом же матче достиг юбилейной отметки по выходам на поле в рамках Премьер-лиги – их теперь у форварда 400.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Артём Дзюба
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