У Дзюбы - 21 голевое действие в играх против «Динамо», это его любимый соперник

В воскресенье вечером в столичном дерби «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» - 4:2. Опытный форвард «железнодорожников» Артём Дзюба оформил в прошедшей игре один ассист.

Как оказалось, «Динамо» является любимым соперником Дзюбы в Российской премьер-лиге. Так, у форварда во всех 29 играх против «бело-голубых» 21 результативное действие - 14 голов и семь ассистов, сообщает Opta Sports.

Отметим, что всего в весенней части чемпионата России у Дзюбы 13 голевых действий в форме «Локо» - восемь голов и пять ассистов.

Ранее Дзюба в этом же матче достиг юбилейной отметки по выходам на поле в рамках Премьер-лиги – их теперь у форварда 400.