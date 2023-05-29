Перуанский форвард Рейна не поможет «Торпедо» в последнем матче в РПЛ

Йорди Рейна, перуанский легионер и игрок атаки вылетевшего в Первую лигу «Торпедо», не поможет своей команде в матче 30 тура РПЛ против «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба столичной команды, аппарат МРТ выявил у игрока повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок восстановление игрока составит порядка месяца.

Напомним, что после игры с «Локомотивом» «Торпедо» как минимум один сезон будет играть в Первой лиге. «Автозаводцы» уже точно не покинут 16-е место в турнирной таблице, которое занимают практически весь сезон.

Йорди Рейна перебрался в «Торпедо» минувшей зимой, всего за новую команду у перуанца 12 матчей, в которых он один раз отличился забитым голом и три раза – ассистом.

Рейна высказался о своём будущем в «Торпедо»