«Локомотив» – лучший клуб весны в РПЛ по набранным очкам и забитым голам

В воскресенье вечером «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в рамках столичного дерби – 4:2. Таким образом, «железнодорожники» стали лучшей командой весенней части сезона по набранным очкам – их у команды Михаила Галактионова теперь 29.

Также «Локо» - лучшая команда весны 2023 года в чемпионате России по числу забитых голов: игроки клуба организовали 31 гол в ворота соперников.

Отметим, что проиграл «Локомотив» в рамках весны в РПЛ всего лишь один раз. Это случилось в апреле в матче против питерского «Зенита», чемпиона России – 1:2. Что касается числа побед весной, то их у «Локо» девять, ещё два матча «железнодорожники» свели со своими соперниками к ничьей.

«Локомотив» забивает в 14 матчах РПЛ подряд