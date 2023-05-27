Форвард «Торпедо» Рейна: «Оба пенальти в наши ворота были спорными»

Перуанский нападающий столичного «Торпедо» Йорди Рейна прокомментировал очередное поражение своей команды в рамках РПЛ. На этот раз «автозаводцы», напомним, уступили дома «Оренбургу» - 1:3.

«Два пенальти просто перевернули игру и склонили чашу весов в пользу «Оренбурга». Оба они были спорными, мне нечего сказать о судействе», - кратко высказался Рейна корреспонденту Sport24.

Напомним, что теперь «Торпедо» никаким образом не покинет последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата России за оставшийся, 30-й тур.

Ранее сам Рейна заявлял, что был бы не против продолжить карьеру в «Торпедо», несмотря на вылет в Первую лигу.