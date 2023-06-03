Динияр Билялетдинов оценил игру и перспективы Дзюбы

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об Артёме Дзюбе. После февральского перехода в стан «железнодорожников» 34-летний нападающий забил восемь голов в десяти матчах чемпионата России.

Билялетдинов сказал, что Дзюба хорошо вписался в «Локомотив» и стал приносить команде пользу своими действиями на поле.

«Дзюба - профессионал. Несмотря на то, что не получал прежде игровую практику, держал себя в форме, сохранил свои кондиции. Голеадор! Ещё пару лет спокойно может играть на хорошем уровне», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В последнем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Торпедо». Не пропустите текстовую трансляцию матча.