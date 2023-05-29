Кухарчук заявил, что у вылетов «Торпедо» и «Химок» есть схожие причины

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук полагает, что «Химки» и его команда покинули Российскую премьер-лигу по схожим причинам.

«Они есть, но их озвучивать – не моя компетенция. Дело в частой смене тренеров и руководства? Можно и так сказать. Много изменений в клубах происходило», - цитирует игрока Sport24.

Кстати, напомним, что Кухарчуку удалось поиграть за оба вылетевших напрямую клуба по итогам сезона. Начинал сезон он в «Химках», но из-за зимней чистки состава Спартаком Гогниевым Кухарчук был вынужден сменить команду. Весну в Премьер-лиге россиянин провёл в «Торпедо».

«Торпедо» и «Химки» покинут Премьер-лигу, заняв 16-е и 15-е места соответственно.