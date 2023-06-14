Турецкий журналист: «Если в Турции Карпукас будет играть как в «Локомотиве», двери ему везде будут открыты»

Турецкий журналист Сияменд Качмаз высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в «Галатасарай».

По мнению журналиста, молодой возраст не помешает 21-летнему Карпукасу освоиться в чемпионате Турции, так как в этой стране уважают юных футболистов.

«В Турции очень любят молодых. Если Карпукас уверен в себе, то ему будет легко. Если он будет играть как в «Локомотиве», двери ему везде будут открыты, и даже фанаты других команд будут признавать его, хвалить и уважать», — приводит слова журналиста Legalbet.

В прошедшем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает «железнодорожника» в 5 миллионов евро.