И зачем их брали? Пять провальных переходов российских клубов за последний год

Прошлым летом российские клубы впервые провели трансферную кампанию в новых сложившихся условиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто совсем не попал с новичками.

Матиас Норманн

Куда: «Динамо».

Откуда: «Ростов».

Стоимость: аренда.

Ещё пару лет назад Матиас Норманн считался главной звездой «Ростова». Когда норвежец перебрался в «Норвич», ожидалось, что вскоре южане сумеют заработать на его трансфере. Однако в Англии у Норманна не получилось, но в сентябре он перебрался в «Динамо». Для москвичей норвежец казался хорошей заменой ушедших легионеров, но вышел провал. Норманн выглядел довольно плохо, и вряд ли «Динамо» теперь захочет выкупать его у «Ростова». Едва ли и самим южанам нужен норвежец. В общем пока кажется, что Норманн за два сезона если не загубил карьеру, то сделал очень большой шаг назад.

Алексис Дуарте

Куда: «Спартак».

Откуда: «Серро Портеньо» (Парагвай).

Стоимость: 4 млн евро.

Парагваец перебрался в стан «красно-белых» лишь зимой, но уже стал одним из главных объектов критики. Дуарте переходил в «Спартак» в статусе футболиста сборной Парагвая, имея предложение от «Боки Хуниорс», что позволяло рассчитывать на его высокую квалификацию. Однако в России у него всё складывается из рук вон плохо. Пока сложно выделить хоть одно положительное качество у Дуарте. Он много ошибается, и его остановка в матче с «Краснодаром» всё ещё перед глазами. Дуарте не слишком здорово выбирает позицию, при этом он ещё действует очень жёстко, успев отметиться удалением. Конечно, полгода – короткий промежуток для серьёзных оценок, но на сегодня его подписание выглядит неудачей.

Гамид Агаларов

Куда: «Ахмат».

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Откуда: «Уфа».

Стоимость: 3,5 млн евро.

Год назад об Агаларове говорили все. Форвард из вылетевшей «Уфы» забил кучу голов, и многим было интересно, где он продолжит карьеру. У Агаларова был реальный шанс уехать в португальский клуб «Маритима», после чего была возможность развить европейскую карьеру. Вместо этого он оказался в «Ахмате», где провёл довольно неудачный сезон. Пока на его счету всего 3 гола в Премьер-лиге и не так много полных матчей. Агаларов вчистую проиграл конкуренцию Мохамеду Конате, да и Владимир Ильин забил больше. В общем пока экс-форвард «Уфы» не убеждает, и деньги, потраченные «Ахматом», выглядят выброшенными на ветер.

Марко Раконьяц

Куда: «Локомотив».

Откуда: «Чукарички» (Сербия).

Стоимость: 2,5 млн евро.

«Локомотив» ещё по ходу прошлого чемпионата объявил об укреплении атакующей линии молодым черногорским нападающим. Раконьяц пробыл в стане «железнодорожников» всего полгода, ничем не отметился и вернулся обратно в Сербию. В составе «Црвены Звезды» форвард забил несколько голов и стал чемпионом страны. Белградцы готовы обсудить выкуп трансфера нападающего, который едва ли нужен «Локомотиву». Так и осталось непонятным, зачем в принципе москвичи его покупали и тратили на него деньги.

Педриньо

Куда: «Локомотив».

Откуда: «Брагантино» (Бразилия).

Стоимость: 3,5 млн евро.

Предыдущее руководство «Локомотива» совершило много странных трансферов, но Педриньо выделяется даже на этом фоне. «Железнодорожники» заплатили за него приличные деньги, но Педриньо ничего на поле не показал. Уже зимой бразилец попросился на родину, где и вовсе остался без команды, попав в скандал с домашним насилием. Теперь «Локомотиву» придётся думать, что делать с этим футболистом.

Роман Андреев