Романцев назвал «Торпедо» главным разочарованием сезона

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о клубе, который стал для него разочарованием в РПЛ.

«Разочарование? Для меня это «Торпедо». И даже не его последнее место, а какая-то игровая безысходность. Впрочем, чему здесь удивляться, если во главе клуба оказались далекие от футбола люди», — приводит слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, потеряв все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне «автозаводцы» одержали всего три победы.