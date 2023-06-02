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Романцев назвал «Торпедо» главным разочарованием сезона

02 Июня 2023 • 16:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о клубе, который стал для него разочарованием в РПЛ.

«Разочарование? Для меня это «Торпедо». И даже не его последнее место, а какая-то игровая безысходность. Впрочем, чему здесь удивляться, если во главе клуба оказались далекие от футбола люди», — приводит слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, потеряв все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне «автозаводцы» одержали всего три победы.

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Торпедо Москва Олег Романцев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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