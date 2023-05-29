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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Дзюба решает задачи, он выполняет всё, что от него требуется» эксклюзив

29 Мая 2023 • 21:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал продление контрактов Артёма Дзюбы и Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

- Недавно «Локомотив» продлил контракты с Артёмом Дзюбой и Дмитрием Бариновым. Дзюба - один из лучших форвардов РПЛ с вашей точки зрения?

- Он решает задачи. Я бы не сказал, что он играет блестяще, но всё то, что с него требуется, он выполняет. «Локо» справедливо переподписал с ним контракт, потому что игрок такого функционала крайне необходим.

- А Баринов? Не жалко, что он не уехал в Турцию?

- Наоборот, он крайне нужен команде. Если бы им интересовались команды из Италии или Испании, это было одно. А тут чемпионат Турции и «Бешикташ». Это то же самое, что РПЛ. Пусть он лучше нам доставляет радость своей игрой.

- Так бы он играл в Лиге чемпионов.

- Это было бы хорошо для него, а не для всего чемпионата России. Он выбрал такую судьбу, нам с вами от этого не лучше. Мог бы уехать на Кипр и играть в Лиге чемпионов. А толку?

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Артём Дзюба Дмитрий Баринов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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