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Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

02 Июня 2023 • 10:06 Комментировать
Локомотив Москва
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Торпедо Москва
03.06 17:00

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался, что верит в реинкарнацию (перерождение).

«Верю ли в реинкарнацию? Я во всё верю!» — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» опытный футболист защищает с февраля нынешнего года, ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал», «Томь», «Ростов» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт уже завтра, 3 июня, против последней команды РПЛ «Торпедо». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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