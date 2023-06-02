Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался, что верит в реинкарнацию (перерождение).

«Верю ли в реинкарнацию? Я во всё верю!» — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Цвета «железнодорожников» опытный футболист защищает с февраля нынешнего года, ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал», «Томь», «Ростов» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт уже завтра, 3 июня, против последней команды РПЛ «Торпедо». Начало — в 17:00 по московскому времени.