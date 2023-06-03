Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева нанесла символический удар перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Торпедо».

В сезоне-2022/23 17-летняя спортсменка заняла второе место на «Гран-при России», также она завоевала серебряную медаль на чемпионате России.

Напомним, что «Торпедо» по итогам сезона отправится в Первую лигу, а «Локомотив» имеет шанс улучшить турнирное положение, до поединка занимая девятое место.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.