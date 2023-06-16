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Нагорных считает, что Слуцкий повлиял на переход Дзюбы в «Локомотив»

16 Июня 2023 • 10:07 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Торпедо Москва
окончен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил мнение, что известный российский тренер Леонид Слуцкий мог повлиять на переход нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

Напомним, 34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» минувшей зимой. Начинал же прошедший сезон опытный форвард в турецком клубе «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре прошлого года.

«Думаю, что информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, как тут всё выстраивается. В итоге, мы быстро договорились», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Изначально контракт нападающего с «железнодорожниками» был рассчитан до конца июня 2023 года, однако позже Дзюба продлил своё соглашение ещё на сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба Юрий Нагорных
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