Агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы нападающего «Антверпена» Джирано Керка, в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал, вернётся ли его клиент в «Локомотив» по окончании сезона. Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат именно московской команде.

«Пока рано говорить о будущем моего клиента и о том, вернется ли он в Россию или нет. Сейчас «Антверпену» предстоит ещё одна игра, он сосредоточен на ней. Чуть позже я вам смогу ответить на вопрос о будущем Джирано», – сказал агент.

27-летний Керк ушёл в аренду в «Антверпен» в середине сезона. Футболист записал на свой счёт 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах чемпионата Бельгии.