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Агент Керка: «Пока рано говорить о будущем Джирано» эксклюзив

30 Мая 2023 • 15:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

Агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы нападающего «Антверпена» Джирано Керка, в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал, вернётся ли его клиент в «Локомотив» по окончании сезона. Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат именно московской команде.

«Пока рано говорить о будущем моего клиента и о том, вернется ли он в Россию или нет. Сейчас «Антверпену» предстоит ещё одна игра, он сосредоточен на ней. Чуть позже я вам смогу ответить на вопрос о будущем Джирано», – сказал агент.

27-летний Керк ушёл в аренду в «Антверпен» в середине сезона. Футболист записал на свой счёт 5 голов и 2 ассиста в 17 матчах чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Джирано Керк
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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